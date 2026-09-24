Эттори Мессина рассказал об интересе Коби Брайанта к Евролиге

Тренер-консультант «Атланты Хоукс» Этторе Мессина поделился историей о своих отношениях с Коби Брайантом и его интересе к европейскому баскетболу.

«В мой самый первый день он пришёл к нам в комнату тренерского штаба. Когда увидел меня, то отнёсся ко мне так, будто я был тренером команды НБА. Он сразу сказал: «Тренер, я видел, чего вы добились в Болонье. Я смотрел матчи и всё такое». Так у нас и завязались отношения — во многом благодаря тому, насколько сильно он интересовался Евролигой. Поэтому мы много общались.

Я многому у него научился — тому, как он понимал игру, как видел её. А ещё тому, насколько сильно он требовал от себя. И, постоянно требуя большего от себя, он заставлял выкладываться всех вокруг — тренеров, партнёров по команде. Он действительно создавал огромное давление на всё окружение. Это был человек, который просто не выносил поражений», — сказал Мессина в подкасте The Diamond Pod.