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Тони Паркер высказался о завершении карьеры Николя Батюма

Тони Паркер высказался о завершении карьеры Николя Батюма
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Тони Паркер прокомментировал завершение карьеры Николя Батюма, назвав его одним из лучших игроков в истории французского баскетбола.

«Накатывает ностальгия. Всегда считал его младшим братом. Мы разговаривали во вторник, очень странно видеть, как он завершает карьеру. Николя — один из лучших игроков в истории французского баскетбола, его карьера заслуживает максимального признания», — приводит слова Паркера Le Progres.

Николя Батюм завершил карьеру в 37 лет. Он провёл 18 сезонов в НБА, выступая за «Портленд», «Шарлотт», «Филадельфию» и «Клипперс». Вместе с национальной командой Франции он завоевал две серебряные олимпийские медали, две бронзы чемпионата мира, а также золото, серебро и бронзу Евробаскета.

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