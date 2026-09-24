«Ты сделал домашние игры особенными». Леброн — о смерти диктора «Лейкерс» Тантера

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего диктора «Лос-Анджелес Лейкерс» Лоуренса Тантера, который скончался 24 сентября в возрасте 76 лет.

«Покойся с миром, Лоуренс Тантер! Любил видеть тебя практически на каждой домашней игре за последние восемь лет за столиком для подсчёта очков и всегда приветствовал тебя, потому что ты заслуживал, пока был жив! Твой голос звучал и разносился по всей арене.

Ты сделал домашние игры ОСОБЕННЫМИ! Тебя будет очень не хватать! Рад, что нам довелось провести немного времени вместе, мужик! Мои сердце и молитвы — твоей семье и близким! Люблю тебя!» — написал Джеймс на своей странице в социальной сети X.