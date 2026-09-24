Аналитик: Леброн собирался в «Кливленд», не знаю, что там произошло

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс высказался о переходе звёздного американского форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс», заявив, что баскетболист собирался вернуться в «Кливленд Кавальерс».

«Окончательный выбор был сделан исходя из возможности взять титул. Никакого другого повода для перехода нет. Не было такого, что «я всегда хотел сыграть за «Сиксерс». Он собирался в «Кливленд», не знаю, что там произошло. Очень жду репортажей. Что-то там случилось», – приводит слова Симмонса журналист Бен Аксерольд на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.