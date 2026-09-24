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«Дубай» обыграл «Реал» в первом матче нового сезона Евролиги

«Дубай» обыграл «Реал» в первом матче нового сезона Евролиги
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Сегодня, 24 сентября, в рамках первого игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Дубай» и мадридским «Реалом». Игра прошла на арене «Кока-Кола» в Дубае, ОАЭ, и завершилась победой арабского клуба. Финальный счёт — 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15).

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
78 : 77
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Дубай: Окобо, Бэйкон, Блоссомгейм, Mintz, Дав. Бертанс, Кондич, Кабенгеле, Дьяките, Шенгелия, Райт, Петрушев, Уолкап
Реал Мадрид: Луваву-Кабарро, Прадилья, Абальде, Кампаццо, Прочида, Маледон, Дек, Янтунен, Тавареш, Фелис, Джонс, Сарр

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Дубая» Дуэйн Бэйкон с 24 очками. Также на его счету пять подборов и четыре передачи. 12 очков на счету игрока арабской команды Маккинли Райта.

Среди баскетболистов испанской команды отличились французы Тимоте Луваву-Кабарро и Тео Маледон. Оба баскетболиста набрали по 11 очков.

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