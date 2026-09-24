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Кейд Каннингем назвал «Детройт» претендентом на чемпионство в НБА

Кейд Каннингем назвал «Детройт» претендентом на чемпионство в НБА
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Звезда «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем заявил, что всегда считал свою команду претендентом на чемпионство, несмотря на сомнения общественности.

«Возможно, общественность видит нас иначе, но, хотите верьте, хотите нет, я всегда считал нас претендентом на чемпионство. Ещё в своём дебютном сезоне я думал, что смогу привести нас к финалу Восточной конференции. Я всегда так думал о себе и думаю так сейчас. Мне кажется, что в обществе по-прежнему много сомнений в нашей команде. Судя по тому, что я слышу, люди не думают, что в этом сезоне мы чего-то добьёмся. Но меня это действительно не волнует. Я просто рад возможности выйти на площадку, заниматься своим делом и помогать команде побеждать», – приводит слова Каннингема Detroit Free Press.

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