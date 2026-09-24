37-летний Кевин Дюрант высказался о возможном завершении карьеры

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Я ни о чём подобном не думаю. Мне нравится каждый день приходить на работу. Мне нравится проходить этот путь вместе со всеми. Как я уже сказал, я живу одним днём. Это максимум, что я могу делать. Кто знает, что произойдёт дальше или в будущем? Но прямо сейчас мне нравится приходить на работу», – приводит слова Дюранта Fullcourtpass в социальной сети Х.

Дюрант дебютировал в НБА в 2007 году за «Сиэтл Суперсоникс» (ныне — «Оклахома Сити-Тандер»), впоследствии выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». Дважды становился чемпионом (2017, 2018).