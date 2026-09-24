15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

37-летний Кевин Дюрант высказался о возможном завершении карьеры

37-летний Кевин Дюрант высказался о возможном завершении карьеры
Комментарии

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Я ни о чём подобном не думаю. Мне нравится каждый день приходить на работу. Мне нравится проходить этот путь вместе со всеми. Как я уже сказал, я живу одним днём. Это максимум, что я могу делать. Кто знает, что произойдёт дальше или в будущем? Но прямо сейчас мне нравится приходить на работу», – приводит слова Дюранта Fullcourtpass в социальной сети Х.

Дюрант дебютировал в НБА в 2007 году за «Сиэтл Суперсоникс» (ныне — «Оклахома Сити-Тандер»), впоследствии выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». Дважды становился чемпионом (2017, 2018).

Материалы по теме
Кевин Дюрант ответил тренеру «Хьюстона» насчёт возможного сокращения игрового времени