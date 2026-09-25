Тренер «Лейкерс» Редик высказался об обновлённом составе команды

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об обновлённом составе команды, отметив, что впервые за время его работы в клубе чувствует, что все элементы складываются правильно.

«Впервые за три года в «Лейкерс», вероятно, впервые чувствую, что все детали действительно подходят друг другу. Я очень уверен в трёх стартовых позициях», — приводит слова Редика Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, Джей Джей Редик возглавляет «Лейкерс» с июня 2024 года. 26 сентября 2025 года клуб продлил соглашение до 2030 года.

В межсезонье-2026 калифорнийскую команду покинул звёздный форвард Леброн Джеймс.