В четверг, 24 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся первый игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 24 сентября:

«Дубай» — «Реал» Мадрид — 78:77.

«Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария» — 84:86.

«Црвена Звезда» — «Жальгирис» —77:83.

«Панатинаикос» — «Париж» — 91:72.

«Баскония» — «Олимпиакос» — 89:106.

«Барселона» — «Анадолу Эфес» — 89:82.

АСВЕЛ — «Маккаби» Тель-Авив — 84:74.

Напомним, действующим победителем Евролиги является греческий «Олимпиакос», который в финале сезона-2025/2026 обыграл мадридский «Реал» со счётом 92:85.