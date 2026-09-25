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«Эта команда принадлежит им». Редик обозначил лидеров «Лейкерс» на новый сезон

«Эта команда принадлежит им». Редик обозначил лидеров «Лейкерс» на новый сезон
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик оценил лидерские качества звёздный защитников Луки Дончича и Остина Ривза и рассказал об их влиянии на команду.

«Эта команда принадлежит им. Я видел, как он [Лука] был воодушевлён, и видел, как тщательно он всё продумал перед этой поездкой [в Словении]. С тех пор как игроки вернулись, Остин в том числе каждый день был лидером на тренировочной базе», — сказал Редик на пресс-конференции.

Напомним, по итогам межсезонья 2026 года «Лейкерс» покинул звёздный форвард, который продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс».

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