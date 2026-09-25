Новичок года НБА Купер Флэгг выбрал четырех величайших игроков в истории баскетбола

Форвард и один из лидеров «Даллас Маверикс» Купер Флэгг назвал четырёх игроков, которых считает величайшими в истории баскетбола. В его списке — Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Ларри Бёрд и Коби Брайант.

«Сначала назову Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Затем — Ларри Бёрда. А четвёртым, пожалуй, будет Коби. Я очень уважаю его за силу духа и то, как он держался», — сказал Флэгг в шоу Кевина Харта Cold As Balls на Netflix.

В сезоне-2025/2026 Флэгг был признан лучшим новичком НБА. На драфте 2025 года «Даллас» выбрал его под первым номером. В среднем за матч форвард набирал 21 очко, делал 6,7 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи. Предстоящий сезон станет для него вторым в НБА.