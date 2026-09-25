Стефен Карри высказался о возможном завершении карьеры в баскетболе

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о своём будущем в баскетболе.

«Я понимаю, что впереди у меня меньше дней, чем осталось позади. Но ничего страшного. Мне ещё многое хочется сделать на площадке. Я по-прежнему люблю эту игру и верю, что могу играть на высоком уровне.

Сейчас мой настрой — ближайшие два года использовать по максимуму, а там посмотрим, куда меня приведёт этот путь», — сказал Карри на YouTube-канале CNBC Television.

Отметим, что действующий контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027, по итогам которого защитник заработает $ 62,58 млн.