В пятницу, 25 сентября, состоится первый игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 25 сентября (время московское):

20:00 — «Зенит» — «Уралмаш».

Регулярный чемпионат, начинающийся сегодня, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

На втором произойдёт разделение команд на две группы по итогам первого этапа: группа «А» и группа «Б». По итогам регулярного сезона и стадии плей-ин будут определены восемь лучших команд Лиги, которые выйдут в плей-офф.

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