«Нужно начать всё заново». Стефен Карри — о будущем «Голден Стэйт»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о целях команды на предстоящий сезон. По его словам, «Уорриорз» предстоит заложить новый фундамент, чтобы вновь добиться успеха.

«Наши прежние успехи всегда оценивали по чемпионским меркам — и это вполне естественно. Это наш ориентир: так в «Уорриорз» строят команду и формируют состав. Но, чтобы снова добиться успеха, нам, думаю, нужно заложить совершенно новый фундамент.

Прежде всего важно оставаться здоровыми. У нас есть опытные игроки, а ещё — молодые ребята, готовые постепенно развиваться и помогать команде. Конечно, наша цель — по-прежнему бороться за чемпионство. Но сейчас перед нами открывается и интересная возможность: начать всё заново, опираясь на баскетбольные корни «Уорриорз», и заново определить стиль команды.

Я, безусловно, хочу выиграть чемпионат, но ещё больше хочу играть в отличный баскетбол. За всю историю лиги лишь немногим командам удавалось почти два десятилетия оставаться среди претендентов на титул. Я начинаю свой 18-й сезон и не из тех, кто часто меняет команды. Поэтому надеюсь по-новому определить, что значит успех для «Уорриорз», и найти путь к победам. Мне нравятся такие вызовы. Но это не значит, что мы перестанем стремиться становиться лучше. Лига постоянно меняется, и нужно быть готовым к разным сценариям.

Для меня главное — оставаться здоровым. В прошлом сезоне я пропустил больше 30 матчей. С началом нового сезона я сосредоточен только на том, чтобы хорошо играть», — сказал Карри на YouTube-канале CNBC Television.