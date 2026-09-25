В пятницу, 25 сентября, начинается регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027. В связи с этим спортивный портал «Чемпионат» предлагает пройти опрос, ответив на вопрос: кто станет чемпионом Единой лиги в сезоне-2026/2027?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

На протяжении последних трёх сезонов чемпионский кубок трижды забирал московский ЦСКА, который в финале обыгрывал «Зенит» и дважды УНИКС. В сезоне-2022/2023 впервые в истории чемпионом стал УНИКС, а в сезоне-2021/2022 своё первое чемпионство завоевал «Зенит».

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). На втором произойдёт разделение команд на две группы по итогам первого этапа: группа «А» и группа «Б».

По итогам регулярного сезона и стадии плей-ин будут определены восемь лучших команд лиги, которые выйдут в плей-офф.