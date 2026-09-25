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Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 25 сентября

Евролига: расписание матчей на 25 сентября
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В пятницу, 25 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится второй игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 25 сентября (время московское):

20:00 — «Бешикташ» — «Валенсия»;
20:45 — «Фенербахче» — «Виртус» Болонья;
21:45 — «Партизан» — «Олимпия» Милан.

Действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос». Баскетбольный клуб стал победителем турнира в четвёртый раз в истории.

Новый сезон Евролиги стартовал 24 сентября 2026 года. Нынешний розыгрыш включает регулярный чемпионат из 38 туров, стадию плей-ин, плей-офф и «Финал четырёх».

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