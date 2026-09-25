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«Начало всегда непредсказуемо». Юдин — о матче открытия нового сезона ЕЛ с «Зенитом»

«Начало всегда непредсказуемо». Юдин — о матче открытия нового сезона ЕЛ с «Зенитом»
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Главный тренер команды «Уралмаш» Антон Юдин высказался в преддверии матча открытия Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027 с «Зенитом», который начнётся сегодня, 25 сентября, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Начало чемпионата большей частью всегда проходит, наверное, непредсказуемо. Потому что предсезонные игры — это предсезонные игры, а регулярный чемпионат — уже совсем другая история. Поэтому я думаю, что и для нас, и для «Зенита» это в какой-то мере волнительная игра.

У них, за счёт того, что о