Пойтресс ответил, что нужно изменить «Зениту» в сравнении с прошлым сезоном
Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс ответил, что нужно изменить клубу в новом сезоне.
— Прошлый сезон был тяжёлым. Результат вряд ли кого-то обрадовал. Что нужно изменить в первую очередь?
— В первую очередь надеюсь, что останусь здоровым на протяжении всего года. Я думаю, это нам поможет. В прошлом году было много травм, смен тренеров. Поэтому нам просто нужно держаться вместе. Думаю, многие недооценивают, как долго длится сезон. Много чего может произойти, игроки приходят и уходят, тренеры приходят и уходят. Поэтому в конце регулярки, в плей-офф, успеха добиваются те, кто держится вместе. Это помогает в самые сложные моменты, — приводит слова Пойтресса «Радио