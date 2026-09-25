Пойтресс ответил, что нужно изменить «Зениту» в сравнении с прошлым сезоном

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс ответил, что нужно изменить клубу в новом сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Прошлый сезон был тяжёлым. Результат вряд ли кого-то обрадовал. Что нужно изменить в первую очередь?

— В первую очередь надеюсь, что останусь здоровым на протяжении всего года. Я думаю, это нам поможет. В прошлом году было много травм, смен тренеров. Поэтому нам просто нужно держаться вместе. Думаю, многие недооценивают, как долго длится сезон. Много чего может произойти, игроки приходят и уходят, тренеры приходят и уходят. Поэтому в конце регулярки, в плей-офф, успеха добиваются те, кто держится вместе. Это помогает в самые сложные моменты, — приводит слова Пойтресса «Радио