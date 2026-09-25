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Пойтресс ответил, что нужно изменить «Зениту» в сравнении с прошлым сезоном

Пойтресс ответил, что нужно изменить «Зениту» в сравнении с прошлым сезоном
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Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс ответил, что нужно изменить клубу в новом сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Прошлый сезон был тяжёлым. Результат вряд ли кого-то обрадовал. Что нужно изменить в первую очередь?
— В первую очередь надеюсь, что останусь здоровым на протяжении всего года. Я думаю, это нам поможет. В прошлом году было много травм, смен тренеров. Поэтому нам просто нужно держаться вместе. Думаю, многие недооценивают, как долго длится сезон. Много чего может произойти, игроки приходят и уходят, тренеры приходят и уходят. Поэтому в конце регулярки, в плей-офф, успеха добиваются те, кто держится вместе. Это помогает в самые сложные моменты, — приводит слова Пойтресса «Радио