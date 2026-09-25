Емченко оценил состав «Уралмаша» перед первым матчем сезона Единой лиги

Защитник команды «Зенит» Владислав Емченко высказался о составе «Уралмаша» перед первым матчем сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Последний раз виделись с екатеринбуржцами в плей-офф прошлого сезона. Сейчас команда соперника обновилась. Что можете сказать об «Уралмаше» образца начала сезона-2026/2027?

— «Уралмаш» с самого начала выступления в Единой лиге является той командой, которая старается держаться близко к топ-4, и каждый матч с ними — это ни в коем случае не лёгкая прогулка. В этом сезоне, судя по бумаге, у них сбалансированный состав: шесть легионеров, опытные русские ребята, многие из которых — игр