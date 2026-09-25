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Емченко оценил состав «Уралмаша» перед первым матчем сезона Единой лиги

Емченко оценил состав «Уралмаша» перед первым матчем сезона Единой лиги
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Защитник команды «Зенит» Владислав Емченко высказался о составе «Уралмаша» перед первым матчем сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Последний раз виделись с екатеринбуржцами в плей-офф прошлого сезона. Сейчас команда соперника обновилась. Что можете сказать об «Уралмаше» образца начала сезона-2026/2027?
— «Уралмаш» с самого начала выступления в Единой лиге является той командой, которая старается держаться близко к топ-4, и каждый матч с ними — это ни в коем случае не лёгкая прогулка. В этом сезоне, судя по бумаге, у них сбалансированный состав: шесть легионеров, опытные русские ребята, многие из которых — игр