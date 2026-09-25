Елатонцев рассказал, как из Красноярска попал в краснодарскую академию баскетбола

Центровой команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Кирилл Елатонцев рассказал, как в детстве попал в академию баскетбола в Краснодаре.

— Расскажите о вашем первом тренере Андрее Ващенко, который в ваши детские годы увидел ваш потенциал и убедил вас, что вы должны играть в баскетбол.

— Да, с Андреем Андреевичем мы в хороших отношениях до сих пор. Мы с ним видимся, когда я приезжаю в Красноярск. И действительно, да, он побудил меня заниматься баскетболом. В школе он был и до сих пор остаётся одновременно и учителем физкультуры, и тренером по баскетболу. Он, наверное, около года пытался меня зазвать на баскетбол, но я сначала занимался тхэквондо, и как-то у меня не доходили ноги до зала баскетбольного. Но вот как-то раз дошли, и всё, с тех пор занимаюсь баскетболом.

— А как случилось, что вам предложили переехать в Краснодар?

— Когда мне было 14 лет, на Спартакиаде поступило от Краснодара предложение. Сначала я не хотел туда ехать и даже отказался сначала, потому что было страшно: я не понимал, что там будет, зачем мне туда ехать. Я думал, что лучше остаться в системе «Енисея». Но потом родители, наверное, меня переубедили, и я решил попробовать съездить просто на просмотр, можно сказать. Я ехал уже со всеми вещами, но был готов вернуться обратно, если вдруг меня не возьмут. Но в итоге меня взяли и я остался. Было довольно трудно мне тогда, но ребята помогли мне адаптироваться. Плюс тренер был тоже из Красноярска, и несколько игроков было знакомых уже и из тех, против кого я играл, и из тех, с кем я играл в одной команде, так что это мне тоже очень помогло, — приводит слова Елатонцева портал Sporta.ru.