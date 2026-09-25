Презентована новая форма турнира Basket Cup от художницы, работавшей с НБА

К старту нового сезона WINLINE Basket Cup букмекерская компания показала уникальную форму клубов в концепции City Edition. В её основе — узнаваемые образы и особенности городов, которые представляют команды турнира.

Фото: Вasket Cup

Фото: Вasket Cup

Дизайном формы занималась известная казанская художница Алина Гибадуллина. Она сотрудничала с НБА, а её работы привлекали внимание Фаррелла Уильямса, Дрейка, Tyler, the Creator и других западных звёзд. На творчество Гибадуллиной заметно повлияло образование архитектора: одной из особенностей её узнаваемого стиля стали городские скетчи, напоминающие чертежи. Художница поучаствовала и в съёмке новой коллекции, примерив джерси родного казанского УНИКСа.

Фото: Вasket Cup

Фото: Вasket Cup

При создании эскизов формы к новому сезону Basket Cup Алина Гибадуллина изучала архитектуру и знаковые места каждого города, советовалась с местными жителями и клубами, чтобы выбрать наиболее узнаваемые образы.

Фото: Вasket Cup

Фото: Вasket Cup

«Я как фанат НБА каждый сезон жду того, как клубы обыграют свои джерси. При этом мне давно хотелось создать что-то для домашней лиги. К старту Basket Cup хотелось придумать что-то новое, что будет откликаться болельщикам. Так появилась концепция City Edition: у каждого города свой колорит и свой стиль — как и у команды, которая его представляет», — приводит слова Гибадуллиной пресс-служба компании.