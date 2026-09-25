Медведев оценил готовность «Зенита» к международным играм

Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев оценил готовность клуба к международным играм.

— Как оцените сбор «Зенита» в Сербии и турнир Кондрашина и Белова?

— Сбор в Сербии стал важной частью подготовки к сезону. Команда получила возможность провести качественную тренировочную работу, проверить игровые взаимодействия и сыграть с соперниками из разных стран, что особенно важно. Турнир Кондрашина и Белова, в свою очередь, стал хорошей проверкой в условиях соревновательной нагрузки. Для нас важно было не только оценить результат отдельных матчей, но и посмотреть, как команда реагирует на различные игровые ситуации.

— В Сербии сыграли с иностранными командами из Австрии и Сербии. Готов ли «Зенит» к возвращению международных официальных игр?

— «Зенит» заинтересован в развитии международных спортивных связей и внимательно следит за возможностями участия в международных соревнованиях. Если появятся официальные международные турниры, в которых клуб сможет принять участие, мы будем рассматривать такие возможности в соответствии с регламентами, календарём и организационными условиями. При этом текущая подготовка команды ведётся с учётом наших задач в российских соревнованиях. Отметим и усилия Единой лиги по привлечению иностранных соперников, в частности «Игокеа» и «Анадолу Эфес», ФМП, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».