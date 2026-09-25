Отец Егора Дёмина назвал, в чём уникальность сына

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, объяснил, в чём уникальность его сына.

— В чём уникальность Егора?

— У него всегда была своя чёткая позиция, не по возрасту, он пытался её аргументированно отстаивать, а мы, родители, старались, не передавливая, направлять его в нужное русло. Например, он нам говорил в свой выходной от тренировок день: «Поехали вечером в зал, хочу побросать». А мы ему отвечали, что нужно сделать уроки, и объясняли, почему это было важнее на тот момент.

Заканчивался такой разговор компромиссом: сегодня он делает как мы просим, но в следующий раз будет так, как он говорит. Это его любимая фраза. Последнее слово должно всегда было оставаться за ним. Он и сейчас такой же, — приводит слова Дёмина-старшего Metro.