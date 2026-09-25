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Фото: карточка с патчем Купера Флэгга из сезона новичка была продана за $ 8+ млн

Фото: карточка с патчем Купера Флэгга из сезона новичка была продана за $ 8+ млн
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Карточка с размещённым внутри патчем из сезона новичка Купера Флэгга, выступающего за команду НБА «Даллас Маверикс», была продана за $ 8,040 млн на аукционе Fanatics Collect в ночь на 25 сентября.

Фото: Fanatics Collect

На патче оставил автограф сам форвард «Далласа».

Эта продажа установила рекорд самой дорогой карточки Купера Флэгга за всё время, превосходя предыдущий на $ 366 000.

Эта историческая продажа делает её третьей самой дорогой карточкой НБА за всё время и шестой самой дорогой коллекционной карточкой в истории. Карточка была продана после 83 ставок.

Продажа побила рекорд стоимости любой карточки Флэгга более чем на $ 7 млн и стала третьей самой дорогой продажей карточки НБА в истории. Рекордная цена за карточку НБА составляет $ 12,932 млн за карточку сезона-2007/2008 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman с автографами Майкла Джордана и Коби Брайанта. Вторая по дороговизне карточка НБА, когда-либо проданная, — уникальная (1/1) карточка Майкла Джордана и Леброна Джеймса сезона-2006/2007 Upper Deck Exquisite dual NBA Logoman patch autograph, ушедшая более чем за $ 10 млн в частной сделке.

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