Кендрик Перкинс выразил недовольство новым рейтингом лучших игроков НБА от ESPN

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил недовольство новым рейтингом лучших игроков лиги от ESPN, в котором действующий чемпион НБА в составе «Нью-Йорк Никс» соотечественник Джейлен Брансон занял шестое место.

«Ему каждый год приходится бороться, чтобы доказать, чего он на самом деле стоит. Мы просто не можем сейчас ставить Луку Дончича выше Джейлена Брансона после того, что тот показал в прошлогоднем плей-офф. А если взглянуть на ситуацию в более широком масштабе — за последние три года, — то, на мой взгляд, именно Джейлен Брансон стабильно был лучшим игроком Восточной конференции. Да, Яннис пропускал игры из-за травм… но Брансон всегда был надёжен… Не понимаю, как можно начинать этот сезон, не включая Джейлена Брансона в топ-5», — приводит слова Перкинса аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.