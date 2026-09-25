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Гомельский ответил, что нужно сделать «Филадельфии» для того, чтобы выиграть чемпионство

Гомельский ответил, что нужно сделать «Филадельфии» для того, чтобы выиграть чемпионство
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский ответил, что нужно сделать руководству пенсильванского клуба «Филадельфия Сиксерс» для того, чтобы выиграть чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в предстоящем сезоне.

«У «Филадельфии» отличная стартовая пятёрка, укреплять необходимо скамейку, Нужен очень хороший мощный форвард на замену. Также нужно укреплять позицию разыгрывающего», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Владимир Гомельский объяснил, почему считает, что команда «Сан-Антонио Спёрс» не станет чемпионом НБА в грядущем сезоне-2026/2027.

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