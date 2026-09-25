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Стартовал сезон-2026/2027 Единой лиги

Стартовал сезон-2026/2027 Единой лиги
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Сегодня, 25 сентября, стартовал сезон-2026/2027 Единой лиги ВТБ, в матче открытия которого встретились екатеринбургский «Уралмаш» и санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-я четверть
16 : 17
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Щербенев, Мэйсон, Карасёв, Д. Кулагин, Мартюк, Ирэбу, Жбанов, Роберсон, Пойтресс, Воронцевич, Емченко, Земский
Уралмаш: Смагин, Эллис, Клемонс, Эфиани, Новиков, Тасич, Даглас, Далтон, Попов, Карданахишвили, Кривых, Абрамов

Регулярный чемпионат, начавшийся сегодня, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

На втором произойдёт разделение команд на две группы по итогам первого этапа: группа «А» и группа «Б». По итогам регулярного сезона и стадии плей-ин будут определены восемь лучших команд Лиги, ко