Сегодня, 25 сентября, стартовал сезон-2026/2027 Единой лиги ВТБ, в матче открытия которого встретились екатеринбургский «Уралмаш» и санкт-петербургский «Зенит».

Регулярный чемпионат, начавшийся сегодня, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

На втором произойдёт разделение команд на две группы по итогам первого этапа: группа «А» и группа «Б». По итогам регулярного сезона и стадии плей-ин будут определены восемь лучших команд Лиги, ко