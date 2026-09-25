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Главный тренер УНИКСа назвал главные угрозы в составе «Пармы»

Главный тренер УНИКСа назвал главные угрозы в составе «Пармы»
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш отметил лидеров «Пармы», которых считает главными угрозами перед первым матчем команды в сезоне-2026/2027. Казанцы примут пермскую команду 26 сентября.

«Конечно, выводы делать очень рано, тем более что у них тоже много новых игроков. Но уже очевидно, что ключевая угроза — защитник Джеремайя Мартин, который давно выступает в Единой лиге ВТБ, как и Би Джей Джонсон. Отдельно отмечу новичка из Германии Брайана Фоббса. Это игрок высокого уровня, способный создать проблемы любой команде, и сейчас он в хорошей форме. Нам важно понимать, что нас ждёт опасный соперник, и подойти к матчу максимально подготовленными — так, чтобы навязать свой баскетбол», — приводит слова Каракаша пресс-служба казанцев.

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