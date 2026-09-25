Леброн раскрыл, как Эмбиид повлиял на его решение перейти в «Филадельфию»

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, рассказал, что одной из причин его перехода в «Филадельфию Сиксерс» стало желание помочь центровому соотечественнику камерунского происхождения Джоэлу Эмбииду завоевать своё первое чемпионство.

«Джоэл добился в нашей лиге всего, кроме одного — чемпионства. И я хочу помочь ему взять этот первый трофей. Эмбиид был MVP лиги. У него есть золотая медаль Олимпийских игр, Джоэл участвовал в Матчах всех звёзд, у него есть именные кроссовки, куча денег, прекрасная семья — у него есть всё. На его плечах держится весь город. Он прошёл через этот «Процесс» — ну, сколько там, 10 или 12 лет, или сколько он уже здесь? Но я думаю, пришло время копнуть в этом «Процессе» ещё глубже», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.