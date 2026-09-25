Алексей Швед оценил «Парму» перед стартом сезона Единой лиги

Капитан УНИКСа Алексей Швед поделился ожиданиями от стартового матча для команды в регулярном чемпионате Единой лиги с «Пармой».

«Настроение у нас отличное. Наконец стартует официальный сезон. После Суперкубка мы хорошо поработали, провели много тренировок, и все парни готовы. Мы очень соскучились по нашим болельщикам и ждём всех завтра на игре.

Соперник всегда силён в нападении. Они показывают быстрый баскетбол, много бросают, активно действуют один в один. На Кубке Кондрашина и Белова у них отсутствовала половина иностранцев, поэтому не стоит думать, что в субботу они предстанут в том же виде. Мы несколько раз пересматривали видео, так что понимаем, как нам действовать в атаке и обороне. Постараемся завтра продемонстрировать всё на деле», — приводит слова Шведа пресс-служба команды.