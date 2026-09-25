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«Лучше пасовать мне». Лука Дончич пошутил над партнёром на тренировке «Лейкерс» в Словении

«Лучше пасовать мне». Лука Дончич пошутил над партнёром на тренировке «Лейкерс» в Словении
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич во время выездного тимбилдинга в Словении подшутил над одноклубниками, напомнив, в чьей стране они тренируются.

«Тебе лучше пасовать мне, потому что я, чёрт возьми, заправляю всей этой страной», — приводит слова Дончича аккаунт LegionHoops в социальной сети Х.

Напомним, чтобы доставить 14 игроков из Лос-Анджелеса в Словению, Дончич зафрахтовал частный самолёт Bombardier Global 8000. Аренда такого борта стоит $ 18 тыс. в час, поэтому перелёт в одну сторону обошёлся примерно в $ 250 тыс., а вся поездка туда и обратно стоила около $ 500 тыс. Выездной тимбилдинг прошёл в Словении в рамках подготовки «Лейкерс» к новому сезону НБА.

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