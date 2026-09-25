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Единая лига опубликовала проморолик сезона-2026/2027

Единая лига опубликовала проморолик сезона-2026/2027
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила проморолик, посвящённый сезону-2026/2027, который официально начался сегодня, 25 сентября.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). На втором произойдёт разделение команд на две группы по итогам первого этапа: группа «А» и группа «Б». По итогам регулярного сезона и стадии плей-ин будут определены восемь лучших команд Лиги, которые выйдут в плей-офф. Регулярный чемпионат, начавшийся сегодня, завершится 4 апреля 2027 года.

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