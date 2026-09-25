Единая лига: результаты матчей на 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, состоялся первый игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола увидели один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результат встречи на 25 сентября:

«Зенит» — «Уралмаш» — 92:68.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

На втором произойдёт разделение команд на две группы по итогам первого этапа: группа «А» и группа «Б». По итогам регулярного сезона и стадии плей-ин будут определены восемь лучших команд Лиги, которые выйдут в плей-офф.