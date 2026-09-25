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Партизан — Олимпия, результат матча 25 сентября 2026, счёт 92:76, Евролига-2026/2027

«Партизан» с разницей в 16 очков обыграл «Олимпию». У Карлика Джонса — дабл-дабл
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Сегодня, 25 сентября, в рамках второго игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Партизан» и итальянской «Олимпией» Милан. Игра прошла на «Белград Арене» Сербии и завершилась уверенной победой хозяев площадки. Финальный счёт — 92:76 (20:16, 22:20, 21:22, 29:18).

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
92 : 76
Олимпия
Милан, Италия
Партизан: Оллман, Джонс, Вильдоса, Томпсон, Накич, Танаскович, Стивенс, Хэйс, Лакич, Джекири, Уиллис, Пайола
Олимпия: Burnell, Cole, Райт, Тонут, Больмаро, Томпсон, Риччи, Флаккадори, Холл, Гудурич, Питерс, Букер

Лучшим игроком в составе «Партизана» стал южносуданский защитник Карлик Джонс, набравший дабл-дабл: 20 очков и 10 передач. Также на его счету четыре подбора при коэффициенте эффективности «+33».

Среди баскетболистов итальянской команды отличился американский форвард Алек Питерс. Он набрал 17 очков, три подбора и пять передач с коэффициентом эффективности «+21».

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