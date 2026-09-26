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«Мы оба прошли через все круги ада». Леброн — о Джейлене Брауне

«Мы оба прошли через все круги ада». Леброн — о Джейлене Брауне
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41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе пенсильванской команды «Филадельфии Сиксерс», высказался в адрес одноклубника и соотечественника Джейлена Брауна.

«Мы оба прошли через все круги ада, начиная с того момента, как ступаем на площадку в тренировочном лагере, и заканчивая тем моментом, когда поднимаем над головой трофей Ларри О'Брайена», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Ранее Леброн Джейс рассказал, как Джоэл Эмбиид повлиял на его решение перейти в «Филадельфию Сиксерс».

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