«Мы оба прошли через все круги ада». Леброн — о Джейлене Брауне

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе пенсильванской команды «Филадельфии Сиксерс», высказался в адрес одноклубника и соотечественника Джейлена Брауна.

«Мы оба прошли через все круги ада, начиная с того момента, как ступаем на площадку в тренировочном лагере, и заканчивая тем моментом, когда поднимаем над головой трофей Ларри О'Брайена», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Ранее Леброн Джейс рассказал, как Джоэл Эмбиид повлиял на его решение перейти в «Филадельфию Сиксерс».