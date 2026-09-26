В субботу, 26 сентября, состоится второй игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидают два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 26 сентября (время московское):

16:00 — «Автодор» — «Самара»;

18:00 — УНИКС — «Бетсити Парма»;

Регулярный чемпионат, начинавшийся вчера, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).