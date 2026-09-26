В пятницу, 25 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся второй игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 25 сентября:

«Бешикташ» — «Валенсия» — 94:96;

«Фенербахче» — «Виртус» Болонья — 78:68;

«Партизан» — «Олимпия» Милан — 92:76.

Действующим победителем Евролиги является «Олимпиакос». Баскетбольный клуб стал победителем турнира в четвёртый раз в истории.

Новый сезон Евролиги стартовал 24 сентября 2026 года. Нынешний розыгрыш включает регулярный чемпионат из 38 туров, стадию плей-ин, плей-офф и «Финал четырёх».