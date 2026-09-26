15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нам есть куда расти». Тренер «Зенита» Иванович — о победе над «Уралмашем»

«Нам есть куда расти». Тренер «Зенита» Иванович — о победе над «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал победу над «Уралмашем» (92:68) в первой встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

«Нам удалось добиться важной победы. Мы всё ещё играем не так, и нам есть куда расти, но тем не менее я рад, как команда отреагировала и подошла к первому матчу этого чемпионата. Особенно мне нравится, как действовали в защите, мы играли достаточно интенсивно.

Каждый игрок, который выходил на площадку, мог дать что-то команде, чтобы в итоге мы добились этой важной победы. И также хотел бы отметить поддержку болельщиков, они задавали ритм команде, и благодаря им мы также смогли добиться этой важной победы», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Зенит» победил «Уралмаш» в первом матче сезона-2026/2027 Единой лиги