«Нам есть куда расти». Тренер «Зенита» Иванович — о победе над «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал победу над «Уралмашем» (92:68) в первой встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нам удалось добиться важной победы. Мы всё ещё играем не так, и нам есть куда расти, но тем не менее я рад, как команда отреагировала и подошла к первому матчу этого чемпионата. Особенно мне нравится, как действовали в защите, мы играли достаточно интенсивно.

Каждый игрок, который выходил на площадку, мог дать что-то команде, чтобы в итоге мы добились этой важной победы. И также хотел бы отметить поддержку болельщиков, они задавали ритм команде, и благодаря им мы также смогли добиться этой важной победы», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».