15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Зенита» Карасёв высказался о победе над «Уралмашем» в матче Единой лиги

Форвард «Зенита» Карасёв высказался о победе над «Уралмашем» в матче Единой лиги
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал домашнюю победу над «Уралмашем» (92:68) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

«В первую очередь хочется сказать большое спасибо болельщикам. Первая игра сезона для нас была очень важна, и был полный зал. При такой атмосфере все прекрасно знают, что играть очень здорово. Они нас гнали вперёд, и за счет их энергии мы включились в два раза больше. Считаю, что провели очень неплохую игру и первый шаг сделали», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Напомним, в следующем матче «Зенит» сыграет с УНИКСом. Игра состоится 4 октября в Казани.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Нам есть куда расти». Тренер «Зенита» Иванович — о победе над «Уралмашем»