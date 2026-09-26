Форвард «Зенита» Карасёв высказался о победе над «Уралмашем» в матче Единой лиги

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал домашнюю победу над «Уралмашем» (92:68) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочется сказать большое спасибо болельщикам. Первая игра сезона для нас была очень важна, и был полный зал. При такой атмосфере все прекрасно знают, что играть очень здорово. Они нас гнали вперёд, и за счет их энергии мы включились в два раза больше. Считаю, что провели очень неплохую игру и первый шаг сделали», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Напомним, в следующем матче «Зенит» сыграет с УНИКСом. Игра состоится 4 октября в Казани.