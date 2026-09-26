Стефен Карри договорился о двухлетнем продлении контракта с «Голден Стэйт» на $ 116 млн

Звёздный разыгрывающий Стефен Карри согласовал с «Голден Стэйт Уорриорз» двухлетнее продление контракта на $ 116 млн. По информации ESPN, в соглашение включена опция игрока на сезон-2028/209.

В марте 2027 года Карри исполнится 39 лет. Правила НБА ограничивают срок продления для игроков старше 38 лет двумя сезонами. Поэтому Карри не сможет подписать с клубом более длительное соглашение после окончания нынешнего контракта летом 2027 года.

Карри — четырёхкратный чемпион НБА. Предстоящий сезон станет для него 18-м в лиге. В прошлом сезоне он набирал в среднем 26,6 очка, делал 3,6 подбора и отдавал 4,7 передачи за игру. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 62,58 млн — больше, чем у любого другого игрока лиги.