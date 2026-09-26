Инсайдер раскрыл детали контракта Карри на $ 116 млн и важную уступку «Голден Стэйт»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал новый двухлетний контракт звёздного разыгрывающего Стефена Карри с «Голден Стэйт Уорриорз» на общую сумму $ 116 млн.

«Накануне своего 18-го сезона Карри подписал новое соглашение с «Уорриорз», подтвердив желание завершить карьеру в НБА именно в этой команде. Он согласился на $ 20 млн меньше максимальной суммы контракта — и теперь у «Голден Стэйт» появится значительный простор для манёвра под потолком зарплат следующим летом.

Клуб предложил Карри несколько вариантов: максимальный контракт, зарплату ниже максимальной ради большей гибкости при формировании состава или возможность отложить решение до начала сезона либо следующего межсезонья.

В итоге стороны договорились о важном продлении: оно проясняет ситуацию накануне сезона и закрепляет Карри в команде на 19-й, а возможно, и на 20-й сезон», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X.