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«Нам невероятно повезло». В «Голден Стэйт» прокомментировали продление контракта с Карри

«Нам невероятно повезло». В «Голден Стэйт» прокомментировали продление контракта с Карри
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Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи прокомментировал продление контракта со Стефеном Карри. Новое соглашение с 38-летним разыгрывающим рассчитано на два года и предусматривает зарплату в размере $ 116 млн. По данным инсайдера, Карри согласился уступить клубу около $ 20 млн, чтобы сохранить финансовую гибкость.

«Мы невероятно рады, что договорились со Стефеном и продлили его выдающуюся карьеру в «Уорриорз». В истории профессионального спорта не было игрока, который лучше олицетворял бы свой клуб — и на площадке, и за её пределами, — чем Стефен Карри в «Голден Стэйт». Своей легендарной игрой, уникальными лидерскими качествами, готовностью идти на жертвы и огромным вкладом в жизнь местного сообщества он воплощает всё, что наша организация стремится отстаивать.

Нам невероятно повезло 17 лет наблюдать за его мастерством, и мы рады, что болельщики и дальше смогут видеть его игру и следить за новыми главами его блестящей истории», — приводит слова Данливи официальный сайт «Голден Стэйт».

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