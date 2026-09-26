«Мемфис» расстался с Д'Анджело Расселлом, так и не выпустив его на площадку

«Мемфис Гриззлиз» отказался от услуг разыгрывающего Д'Анджело Расселла. Клубу нужно было освободить место в составе, поэтому теперь защитник может найти новую команду ещё до начала сезона. Об этом сообщает ESPN.

Стоит отметить, что в июле 2026 года Расселл перешёл в «Мемфис» в результате обмена с участием шести команд, однако за «Гриззлиз» он так и не сыграл: клуб расстался с ним до начала тренировочного лагеря. Всего за карьеру баскетболиста обменивали шесть раз. С тех пор как в 2015 году его выбрали на драфте под вторым номером, Расселл выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Даллас Маверикс» и «Вашингтон Уизардс».

В 2019 году Расселл впервые и пока единственный раз принял участие в Матче всех звёзд НБА. Он заменил травмированного Виктора Оладипо из «Индианы Пэйсерс» — выбор сделал комиссионер лиги Адам Сильвер. В том сезоне за «Бруклин» Расселл набирал в среднем 21,1 очка, отдавал семь передач и совершал 3,9 подбора за игру. Все три показателя стали лучшими в его карьере.

В сезоне-2025/2026 30-летний защитник в среднем набирал за «Даллас» 10,2 очка, отдавал четыре передачи и совершал 2,3 подбора за матч.