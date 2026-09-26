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Стефен Карри станет первым игроком в истории НБА, заработавшим $ 600 млн по контрактам

Стефен Карри станет первым игроком в истории НБА, заработавшим $ 600 млн по контрактам
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Звёздный защитник Стефен Карри подписал с «Голден Стэйт Уорриорз» новый контракт, соглашение рассчитано на два года, а его общая сумма составит $ 116 млн. С учётом этой сделки карьерные заработки 38-летнего разыгрывающего достигнут, по разным оценкам, от $ 640 до $ 652 млн.

Таким образом, Карри станет первым игроком в истории НБА, заработавшим на контрактах более $ 600 млн. Ближе всех к этой отметке — форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант ($ 591-598 млн), форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс ($ 589-592 млн), форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард ($ 541-543 млн) и форвард «Бостон Селтикс» Пол Джордж ($ 516-519 млн).

Подробнее о сделке:
Стефен Карри первым в НБА заработает больше $ 600 млн! Он обошёл всех и не взял максимум
Стефен Карри первым в НБА заработает больше $ 600 млн! Он обошёл всех и не взял максимум