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«Меня это до сих пор задевает». Леброн — о чемпионстве «Лейкерс» в 2020 году без парада

«Меня это до сих пор задевает». Леброн — о чемпионстве «Лейкерс» в 2020 году без парада
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс признался, что до сих пор переживает из-за того, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог отпраздновать чемпионство 2020 года традиционным парадом. Из-за пандемии коронавируса тот плей-офф прошёл в «пузыре».

«Всё ещё думаю, что из-за COVID мы так и не смогли провести парад. Меня это до сих пор задевает. По шкале от одного до 10 это 20», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

Чемпионство «Лейкерс» стало единственным в истории НБА, которое не отметили традиционным уличным парадом. Власти округа Лос-Анджелес ввели запрет на массовые собрания, согласовать маршрут празднования так и не удалось.

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