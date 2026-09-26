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Назван клуб Единой лиги, в котором продолжит карьеру Малик Ньюмэн после ухода из «Динамо»

Назван клуб Единой лиги, в котором продолжит карьеру Малик Ньюмэн после ухода из «Динамо»
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Американский защитник Малик Ньюмэн продолжит карьеру в «Зените». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Минувшим летом баскетболист присоединился к приморскому «Динамо», однако до начала сезона-2026/2027 клуб расторг с ним контракт. Ранее Ньюмэн выступал в Единой лиге ВТБ — в сезоне-2022/2023 он играл за саратовский «Автодор».

По информации источника, после перехода Ньюмэна в «Зените» будет шесть легионеров. Это число может измениться, если клуб решит продлить краткосрочный контракт с Нэйтом Мэйсоном.

В составе «Динамо» Ньюмэн успел провести несколько предсезонных матчей. В игре с «Химками» он набрал 15 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи, с «Самарой» — 26 очков, четыре подбора и две передачи. В матче с «Автодором» защитник записал на свой счёт 16 очков и шесть результативных передач.

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