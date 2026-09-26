«Шутили, что не будем вылезать из отелей». Карасёв — о необычном моменте на старте сезона

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, что перед домашним матчем с «Уралмашем» (92:68) команда впервые за время его пребывания в клубе заехала в гостиницу после утренней тренировки.

«Первый раз за все время моего пребывания в команде мы заехали в гостиницу после утренней тренировки. Мы уже с ребятами шутили, что теперь, когда будем дома на играх, не будем вылезать из отелей. Считаю, что это абсолютно правильное решение. Все ребята концентрируются, готовятся к игре. Думаю, что это тоже дало свои плоды», — приводит слова Карасёва телеграм-канал «Перехват».

Напомним, в следующем матче «Зенит» сыграет с УНИКСом. Игра состоится 4 октября в Казани.