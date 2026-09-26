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«Шутили, что не будем вылезать из отелей». Карасёв — о необычном моменте на старте сезона

«Шутили, что не будем вылезать из отелей». Карасёв — о необычном моменте на старте сезона
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, что перед домашним матчем с «Уралмашем» (92:68) команда впервые за время его пребывания в клубе заехала в гостиницу после утренней тренировки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

«Первый раз за все время моего пребывания в команде мы заехали в гостиницу после утренней тренировки. Мы уже с ребятами шутили, что теперь, когда будем дома на играх, не будем вылезать из отелей. Считаю, что это абсолютно правильное решение. Все ребята концентрируются, готовятся к игре. Думаю, что это тоже дало свои плоды», — приводит слова Карасёва телеграм-канал «Перехват».

Напомним, в следующем матче «Зенит» сыграет с УНИКСом. Игра состоится 4 октября в Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное