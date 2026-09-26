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Игрок «Зенита» Щербенёв не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы

Игрок «Зенита» Щербенёв не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы
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Российский защитник «Зенита» Александр Щербенёв получил травму колена в третьей четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (92:68). Убегая в отрыв, баскетболист неудачно оступился и не смог самостоятельно покинуть площадку.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

За 15 минут на паркете Щербенёв набрал пять очков, отдал пять передач и сделал два перехвата.

25-летний россиянин выступает за «Зенит» с 2024 года после перехода из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». В прошедшем сезоне Единой лиги Щербенёв сыграл 38 матчей, набирая в среднем 4,2 очка за 11 минут на площадке. Также защитник делал два перехвата и 0,6 подбора.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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