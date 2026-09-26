Игрок «Зенита» Щербенёв не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы

Российский защитник «Зенита» Александр Щербенёв получил травму колена в третьей четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (92:68). Убегая в отрыв, баскетболист неудачно оступился и не смог самостоятельно покинуть площадку.

За 15 минут на паркете Щербенёв набрал пять очков, отдал пять передач и сделал два перехвата.

25-летний россиянин выступает за «Зенит» с 2024 года после перехода из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». В прошедшем сезоне Единой лиги Щербенёв сыграл 38 матчей, набирая в среднем 4,2 очка за 11 минут на площадке. Также защитник делал два перехвата и 0,6 подбора.