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Тренер «Самары» Павичевич высказался о предстоящем матче с «Автодором» в Единой лиге

Тренер «Самары» Павичевич высказался о предстоящем матче с «Автодором» в Единой лиге
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Главный тренер «Самары» Милош Павичевич поделился ожиданиями от матча с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
77 : 69
Самара
Самарская область
Автодор: Грин - 25, Пранаускис - 19, Холлис - 9, Евсеев - 8, Коско - 8, Фёдоров - 5, Шендеров - 3, Наумов, Халдеев, Хаффман, Шикалов
Самара: Саврасов - 18, Ведищев - 18, Минченко - 13, Чеваренков - 8, Петенев - 6, Зоткин - 3, Чебуркин - 2, Походяев - 1, Шейко, Коряковский, Чикарев

«Рады старту сезона. Тяжёлые сборы и контрольные матчи позади. Моя команда находится в хорошем состоянии. Готовимся, настраиваемся, очень хотим с победы начать чемпионат Единой лиги ВТБ. С «Автодором» мы встречались неделю назад в Кубке «Урал-Грейта». В этот раз нам будет противостоять уже другая команда.

В составе соперника завтра увидим дополнительно ещё двух легионеров, настрой саратовцев на своём паркете также будет отличаться от того, что был в Перми. Но нас это нисколько не смущает. Мы уверены в своих силах и выйдем играть только на победу»,— приводит слова Павичевича пресс-служба «Самары».

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