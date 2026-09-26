Тренер «Самары» Павичевич высказался о предстоящем матче с «Автодором» в Единой лиге

Главный тренер «Самары» Милош Павичевич поделился ожиданиями от матча с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.

«Рады старту сезона. Тяжёлые сборы и контрольные матчи позади. Моя команда находится в хорошем состоянии. Готовимся, настраиваемся, очень хотим с победы начать чемпионат Единой лиги ВТБ. С «Автодором» мы встречались неделю назад в Кубке «Урал-Грейта». В этот раз нам будет противостоять уже другая команда.

В составе соперника завтра увидим дополнительно ещё двух легионеров, настрой саратовцев на своём паркете также будет отличаться от того, что был в Перми. Но нас это нисколько не смущает. Мы уверены в своих силах и выйдем играть только на победу»,— приводит слова Павичевича пресс-служба «Самары».