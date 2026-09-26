Тренер «Зенита» Иванович высказался о травме Щербенёва в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал травму российского защитника Александра Щербенёва, полученную в матче с «Уралмашем» (92:68).

— Вопрос, конечно, про Александра Щербенёва. Что можно сказать уже про его травму?

— Посмотрим, что скажет врач, поэтому сейчас я ещё пока не могу ответить на этот вопрос, — приводит слова Душко Ивановича пресс-служба «Зенита».

Напомним, Щербенёв получил травму колена в третьей четверти матча 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Убегая в быстрый отрыв, баскетболист неудачно оступился и не смог самостоятельно покинуть площадку.