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Тренер «Зенита» Иванович высказался о травме Щербенёва в матче с «Уралмашем»

Тренер «Зенита» Иванович высказался о травме Щербенёва в матче с «Уралмашем»
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Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал травму российского защитника Александра Щербенёва, полученную в матче с «Уралмашем» (92:68).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

— Вопрос, конечно, про Александра Щербенёва. Что можно сказать уже про его травму?
— Посмотрим, что скажет врач, поэтому сейчас я ещё пока не могу ответить на этот вопрос, — приводит слова Душко Ивановича пресс-служба «Зенита».

Напомним, Щербенёв получил травму колена в третьей четверти матча 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Убегая в быстрый отрыв, баскетболист неудачно оступился и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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